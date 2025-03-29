阿根廷世巡賽延霸氣晉8強 主將干沙利斯不捨大球場

阿根廷今屆在香港站前的珀斯和溫哥華站封王後，暫居男子組總成績榜首。阿根廷隊早上首仗以35：7輕取愛爾蘭隊，次仗再以52：5狂勝美國隊，與今午對手斐濟隊同在A組兩戰全勝，攜手提早鎖定8強；而去年香港站盟主新西蘭隊，首兩戰分別以21：12力克澳洲隊，以及29：0零封烏拉圭隊，獲得B組出線權。

前港將范信基指大會規劃可改善

阿根廷隊前鋒盧斯安奴干沙利斯早前在珀斯和溫哥華站均膺決賽最佳球員，他形容昨兩場大勝，為爭取分站三連冠注下強心針，「非常具說服力的勝利，我認為球隊正處於邁向冠軍的路途」。對於香港七欖賽轉戰啟德，他坦言有複雜情感，「離開一座歷史悠久的球場（香港大球場）是艱難的，我們滿懷感情的接受。然而啟德的設計非常出色，是非常好的球場」。

女子組方面，國家隊在A組首仗以0：45大敗予衛冕的新西蘭隊，繼而10：36負巴西隊吞兩連敗。該隊助教的前港將范信基賽後表示，賽事首日雖在平日開鑼人數不多，惟球場與觀眾席距離近，氣氛已不錯，關閉天幕上蓋更令比賽不用理會天氣因素，笑言「不知現在幾點」。不過他提及，大會安排隊伍路線規劃可做得更好，如在場邊熱身位置略窄，賽前由主場館前往啟德青年運動場練習要繞路，步行需時5、6分鐘，比以往從香港大球場到掃桿埔運動場練習是較遠。