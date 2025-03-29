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體育

港男女隊七欖銀劍賽旗開得勝 丹馬克三度達陣助男隊破國家隊 讚啟德完美代大球場

【明報專訊】一連3日的香港國際七人欖球賽昨首移師啟德體育園主場館展開。中國香港七欖代表隊分途出戰男、女子Melrose銀劍賽。力爭衛冕的男隊首戰面對國家隊縱先落後，但憑丹馬克三度達陣終反勝31：7，與以29：14挫哈薩克隊的女隊齊響頭炮。功臣丹馬克賽後盛讚啟德屬香港大球場的「完美替代品」，稱主場館閉上天幕讓氣氛更熱鬧。

港男隊昨晚首戰開賽僅1分鐘失守，但在球迷同聲高呼「Hong Kong！」打氣下先靠丹馬克變速突破達陣；半場前最後一擊再由薩耶斯達陣，半場領先14：7。丹馬克下半場再下兩城，個人大演帽子戲法，加上新人紀遠恆「地標」建功，港男隊有驚無險以31：7反勝，今午3時06分次仗硬撼宿敵日本隊。

首度在香港連中三元的功臣丹馬克稱，非常滿意在啟德首仗表現，「能在香港的家人和所有朋友面前做到，感覺格外特別，這裏是我的家」。問到啟德場與大球場氣氛比較，他說：「大球場承載了太多歷史，但我認為這個新球場是完美替代品。雖然球場很大，但當天幕關閉時，聲音會顯得非常響亮，你能聽到每個觀眾的歡呼聲。」他認為觀眾像是令球隊多了一名隊友，成為反勝的能量。

紀遠恆地標即達陣歸功全隊

在港隊「地標戰」即達陣的紀遠恆稱感覺美好，「那種腎上腺素和興奮感，為港隊勝出更是無與倫比。我自小在大球場看前輩們比賽，如今能在新球場比賽，絕對是夢想成真」。他又歸功全隊，「雖然最後是我把球達陣，但每個參與進攻的隊友都功不可沒。如果能保持此仗戰術紀律，我相信明（今）日對日本隊能再獲勝」。

至於港女隊面對亞巡賽老對手哈薩克隊同樣先落後，仍憑莊嘉欣與高香慧達陣，半場反超12：7。高香慧和莊嘉欣下半場再度衝鋒陷陣，加上林莎芘埋齋，港女隊終贏29：14，今午2時06分次仗鬥泰國隊。

莊嘉欣啟德首達陣 稱新場氣氛未改

「小飛俠」莊嘉欣為港女隊錄得在啟德首個達陣，賽後稱在新場地作賽感覺煥然一新，但場內熱鬧氣氛未變，「之前都想過是否在大球場舉行才能代表香港七欖，在這裏比賽過後，覺得重點不是場地而是觀眾」。隊長之一的高香慧則認為，即使南看台昨僅半滿，仍感受到觀眾帶來的活力。

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