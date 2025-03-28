體壇快訊：鄧吳配越南挑戰賽晉8強

占士絕殺溜馬領湖人止跌

洛杉磯湖人昨於NBA常規賽憑球星「大帝」勒邦占士的補籃絕殺入球，作客以120：119險勝印第安那溜馬，結束三連敗走勢，在西岸以44勝28負續排第4。而占士連同季後賽歷來8次成為絕殺功臣，看齊名宿高比拜仁及祖莊遜的紀錄，僅次於9次的「波神」米高佐敦。另外，據報NBA將於下季將薪資上限調高10%至1.546億美元（約12億港元）。

周繼紅卸夢之隊領隊職退休

年屆60歲的一代跳水名宿周繼紅前日正式退休，獲國家體育總局免去國家跳水隊領隊及游泳運動管理中心主任職務。在1984年洛杉磯奧運女子10米台贏得國家隊首面跳水金牌的周繼紅，1986年退役後，於1990年出任國家跳水隊教練，8年後轉任領隊至今，成功打造「夢之隊」，培養了郭晶晶、吳敏霞、曹緣及全紅嬋等名將，率隊歷來斬獲46面奧運金牌，包括去年巴黎奧運首次實現包攬8金創舉。

大谷化身超級英雄宣傳新季

為宣傳今晨正式開幕的美國職棒大聯盟（MLB）新球季，官方昨在官網推出日式動畫宣傳片，其中效力洛杉磯道奇的日籍星將大谷翔平等更化身超級英雄，在這套名為《Heroes of the Game》的短片中亮相，該動畫配樂則是日本流行歌手Ado的大熱作品《唱》。