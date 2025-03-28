韓國世盃外主場兩連和未出線 孫興慜斥場地質素差

韓文體部認同 承諾加強聯繫改善

韓國隊早前兩場世盃外先後於高陽和水原迎戰阿曼及約旦隊，結果同被逼和1：1，現於B組因分別只領前次席約旦和第3的伊拉克隊3及4分，因而仍未取得出線資格，需於6月最後兩輪先後作客伊拉克及科威特隊爭取晉級。「太極虎」前鋒孫興慜其後認為比賽場地惡劣影響球隊表現，並說：「這反映了球隊的世盃外作客成績勝過主場的原因。比賽能取3分或1分，就是關乎每個細節。」文體部長官柳仁村昨認同比賽場地可影響球員發揮，又承諾「我們將提出切實可行的解決方案，並加強與韓職聯、各球會和體育場管理人員的合作，建立可持續的管理體系」。

新制世冠盃總獎金78億

較上屆激增62.5倍

另國際足協（FIFA）宣布6月在美國舉行的全新體制世界冠軍球會盃總獎金將高達10億美元（約78億港元），不但是上屆世冠盃1600萬美元的62.5倍，亦較2022年卡塔爾世界盃（約4.4億美元）多逾兩倍，而最終冠軍累計可獲4000萬美元，則較卡塔爾世盃盟主阿根廷隊少200萬美元。