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體育

伊雅娜挫二姐施維雅達闖邁賽4強 延神奇旅程感超現實

【明報專訊】繼港隊星將黃澤林後，另一曾在拿度網球學院受訓的菲律賓籍19歲新星伊雅娜，昨亦在邁阿密網球公開賽女單8強有石破天驚的演出，爆冷以直落兩盤2：0淘汰世界「二姐」波蘭籍的施維雅達，將與東道主球手美籍的彭古拉爭入決賽。這名成為首個躋身WTA千分級系列賽4強的菲國球手賽後承認「感覺超現實」。

23歲的施維雅達昨仗首盤出現19次無壓力犯錯，兩次被破發球局下先負2：6。她次盤有起色，但終仍以5：7再輸一盤，直落兩盤告負於8強出局，而當她最後抽擊底線出界後，伊雅娜即時不知如何反應，之後才走到網前與對方握手。值得一提的是，伊雅娜13歲時加入拿度網球學院受訓，2022年獲得美國公開賽青年組女單冠軍，前年6月從拿度及當日嘉賓施維雅達手上接過畢業證書，卻在未及兩年後在球場上令後者俯首稱臣。

伊雅娜此役前已先後淘汰另外兩名大滿貫前冠軍拉脫維亞籍的奧絲達賓高及美籍的姬絲，她賽後高興地說：「現在感覺超現實，能與這樣的對手在這階段對賽令我感恩。我相信自己的擊球，而且擁有一個美好的團隊，他們一直告訴我可以成功。」現時世界排名第140的伊雅娜將在下周一的最新排名躋身百大。她的4強對手是以6：4、6：7（3：7）、6：2挫英籍球手拉度簡露的4號種子彭古拉。

薩維利夫反負費爾斯16強止步

同日男單16強亦有德國籍頭號種子阿歷山大薩維利夫大熱倒灶，以盤數1：2反負20歲的法國籍17號種子費爾斯，8強對手將是捷克籍的積及文錫，而14號種子的33歲保加利亞籍名將狄米托夫則以2：1淘汰23號種子阿根廷籍好手謝倫杜洛，率先打入4強。

球場以外，在邁阿密賽女單16強止步的美籍球手歌蓮絲，日前拯救了一隻在當地被車撞倒受傷的狗後決定收養對方，令其家中的愛犬數目增至5隻。

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