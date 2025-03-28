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體育

黃澤林獲拿度親電祝賀「意義大」 邁賽創香港網壇歷史後返港 再三感謝港球迷支持

【明報專訊】職業生涯首度殺入ATP千分級邁阿密網球公開賽男單32強，香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）為香港網壇寫下歷史一頁後，前日深夜由美國返港獲家人溫馨接機，又透露西班牙名宿拿度近日親自聯絡祝賀，更讚揚他是世界級球手，「對我來說意義很大」，並再三感謝香港球迷對他的支持，欲展示香港運動員在世界舞台上的潛力。

年僅20歲的黃澤林在今屆邁阿密公開賽表現出眾，男單首圈以直落兩盤淘汰世界排名第82的德國籍球手艾特馬亞後，次圈以盤數2：1爆冷擊敗主場出擊、世界排名第14的美籍星將舒爾頓，賽後吸引多間外國傳媒爭相訪問及報道。來到32強，Coleman雖在首盤失利後扳平，但在決勝盤遭澳洲籍球手阿當禾頓在尾段破發下，終以4：6告負，力戰兩小時19分鐘後以盤數1：2飲恨，惟這次佳績已在香港網壇寫下里程碑。

謙稱不敢看電話 「有太多打氣留言」

戰畢賽事決定返港稍作休息的Coleman，前晚由美國乘坐飛機返港，其間與到場迎接的父母及胞姊互相擁抱。世界排名第182的黃澤林從上月中起已連續出戰6項ATP賽事，他承認雖過程感到疲憊，導致比賽時一度抽筋，甚至發球時無法跳起，但這段經歷能幫助自己提升狀態。他又特別提到在邁阿密賽男單次圈對東道主球手舒爾頓一仗，「舒爾頓是在佛羅里達州出生，基本上是他的主場，相信當時只有我的團隊支持我，其他球迷都為對面打氣」。

Coleman自17歲起赴拿度網球學院受訓，他面帶笑容透露「校長」拿度更有親自致電祝賀，「他專程用個人電話恭喜我，希望我可以繼續努力，他覺得我這次為香港爭取了很多東西，並盛讚我是一個世界級球手。每一句話對於他可能沒什麼，但對我來說意義很大」。對於不少香港市民支持自己，黃澤林謙稱：「其實我也不敢看我的電話，有太多打氣留言，但我一定要很感謝所有在香港支持我的球迷，他們給予我很多動力。」

盼盡快入前百 「最重要保持穩定」 稱網球保體院A級非常重要

對於未來計劃，將面對泥地賽季的Coleman表示稍後將先到西班牙訓練，再準備出戰ATP巴塞隆拿及馬德里公開賽，並希望盡快打入前100名，「我已具備實力下，最重要的是保持穩定，我要知道怎樣持續獲好成績」。他又強調未來會繼續用表現證明自己，「外界常認為我們（香港球手）不行，因為香港沒一個網球手能擊敗排名前20的球員，所以我想告訴他們是可以的」。

此外，網球運動將在未來兩年獲保留香港體育學院A級精英項目，黃澤林坦言對自己來說非常重要，「其實打網球開支都很大，我有屬於自己的團隊，包括教練、物理治療師，加上每次參賽來到最後一分鐘才能預訂酒店、食物、機票，所有東西總計均需要一定費用」。

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