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體育

鄭欽文負剋星「世一」莎芭倫卡 邁阿密賽女單8強止步

【明報專訊】世界排名第9的國家隊一姐鄭欽文昨於邁阿密網球公開賽女單8強，惡鬥剋星的白俄籍世界一姐莎芭倫卡，最終未能打破宿命以直落兩盤飲恨，歷來6次交手皆負。至於37歲塞爾維亞籍前「世一」佐高域則在男單16強輕取意籍新星梅薩迪，續爭個人第100座ATP世界巡迴賽錦標。

身為去年巴黎奧運網球女單金牌得主的22歲國手鄭欽文，踏入2025年暫未「開齋」，不過近期狀態回升的她繼本月中的印第安韋爾斯公開賽戰至8強後，在邁阿密公開賽同樣殺入8強，看齊前輩李娜連續兩項千分級賽躋身8強的國手最佳成績。不過她昨惡鬥剋星的「世一」莎芭倫卡，首盤被兩度打破發球局後先輸2：6，次盤則力戰至第11局再被破發，再輸一盤5：7，直落兩盤飲恨而回，歷來6次交手未響勝鼓。不過賽後莎芭倫卡仍大方稱讚對方道：「每次面對鄭欽文的比賽都很艱難，我總是要很努力才能贏，大家的水平都很高。」

佐高域輕取梅薩迪闖男單8強

男單方面，現時世界排名第5的塞爾維亞名將佐高域昨在邁阿密賽16強輕鬆直落兩盤6：2淘汰世界第16的23歲意籍好手梅薩迪，晉級後將與24號種子的美籍球手史巴斯坦哥達爭入4強，續爭個人百座ATP世巡賽里程碑。而日前淘汰港隊一哥黃澤林的澳洲籍球手阿當禾頓，昨則直落兩盤不敵世界第4的東道主一哥費利斯，無緣8強。至於卡斯柏魯迪及迪文亞則分途不敵較低排名種子在16強下馬。

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