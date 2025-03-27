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體育

衛冕阿根廷奪下屆世界盃入場券 美斯缺陣無阻主場4：1大勝巴西贈興

【明報專訊】世界盃南美洲區外圍賽昨早上演宿敵對決，比賽前夕已鎖定2026年美、墨、加世界盃決賽周入場券的衛冕之師阿根廷隊，仍毫不留情主場以4：1大破巴西隊，賽後14戰得31分續高踞小組榜首之餘，近5次與巴西交手更未嘗一敗。

阿根廷因原本排在附加賽第7席的玻利維亞隊主場悶和烏拉圭隊昨晨失分，在開賽前夕鎖定來年世界盃決賽周入場券。球隊今輪國際賽期有進攻主力美斯及拿達路馬天尼斯因傷缺陣，但昨仗對巴西的傳統大戰，更快入局的阿根廷上半場僅花12分鐘，已憑祖利安艾華利斯入楔建功及安素費南迪斯近門抽入，兩球領先「森巴兵團」。其後主隊再有阿歷斯麥亞里士打窩利「士哥」及基利安奴施蒙尼取得首個國家隊入球，阿根廷終以4：1擊潰一度由馬菲奧斯根夏扳回一城的巴西，並在外圍賽錄得三連勝佳績。

功臣艾華利斯稱大勝宿敵極具意義

開賽5分鐘即為阿根廷先拔頭籌的艾華利斯，賽後直言這場大勝宿敵，令全隊興奮莫名，「我們做好本分，踢出一場精彩的比賽。能在巴西身上取得4：1的勝仗，絕對是極具意義的賽果。以一場大勝確定躋身世界盃決賽周，感覺更是美妙」。

惟值得一提的是，阿根廷球員奧達文迪、安素費南迪斯及里安度柏利迪斯此仗化身「惹火尤物」，比賽期間曾與拉芬夏比洛尼及洛迪高高斯等巴西球員爆發口角。至於未有上陣的「老大哥」美斯則在個人Instagram限時動態留下5個拍手符號慶祝出線。

至於近4場外圍賽只錄1勝、以14戰得21分列小組第4的巴西，領先今輪以1球小勝秘魯隊升上第7的委內瑞拉隊6分，雖以小組前6名身分出線決賽周資格仍樂觀，但主帥杜利華仍難掩失望之情，「我們賽前擬定的計劃，不幸甫開賽已失效。他們（阿根廷）配得上這場大勝，我們能做的是總結經驗，然後再接再厲」。

其他南美洲區戰果方面，厄瓜多爾隊與榜尾的智利隊互交白卷後以14戰23分續居次；巴拉圭隊則克服半場落後兩球劣勢，以2：2逼和哥倫比亞隊，賽後兩軍分列第5及6位。

伊朗取第2張亞洲區世盃入場券

另一方面，繼日本隊在世界盃亞洲區外圍賽C組8戰6勝2和未嘗一敗下，率先贏得世界盃決賽周入場券後，A組的伊朗隊昨晨在主場以2：2言和烏茲別克隊，賽後同以8戰6勝2和不敗佳績，成為亞洲區第2支出線世盃決賽周的代表隊。

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