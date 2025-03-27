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體育

體壇快訊：流浪贏波出局 菁英盃無緣衛冕

【明報專訊】賽馬會菁英盃昨晚舉行A組最後一輪，標準流浪縱憑前鋒伊巴謙上半場35分鐘一箭定江山，在旺角大球場1：0小勝冠忠南區，賽後聯同理文3隊同樣3戰6分，最終流浪因得失球差不及而排第3出局，衛冕失敗。南區則維持首名出線，下月4強將鬥東方；次名的理文則對大埔。

鄧吳配越南國際賽晉16強

早前在瑞昌中國羽毛球大師賽奪冠的港隊混雙組合「鄧吳配」鄧俊文／吳芷柔，昨轉戰越南國際挑戰賽於首圈輕鬆直落兩局21：14淘汰東道主組合，將於16強面對馬來西亞隊的劉珣／萬妮。至於女單港將馬子雪則在首圈力戰下以局數1：2不敵主場球手武氏妝。

港男女三籃亞盃外齊報捷

由蔡龍德、黃浩賢、林俊達及陳永熹組成的港籃男隊昨在新加坡展開的國際籃聯（FIBA）3×3亞洲盃資格賽A組首兩輪分別以21：7及20：16挫巴林及關島隊，今將與馬來西亞及印尼隊交鋒。港籃女隊則派出唐曉蕾、馬丹鳳、關海珮和任栩燕，在資格賽B組首輪以17：6勝印度隊，今與關島及中華台北隊爭首名以取正賽入場券。

布里斯班建6.3萬人新場迎奧

澳洲昆士蘭州政府宣布為準備2032年奧運及殘運，將在主辦城市布里斯班建造可容納6.3萬人的全新體育場，用來舉行開幕、閉幕儀式和田徑賽事，而本身考慮作主場館及已進行多場測試賽的加巴體育場，料奧運完結後拆除。

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