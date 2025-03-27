港男欖多元意裔新星為成長地披甲自豪

艾維達拜奧在泰國出生不足6周就隨家人來港定居，「我父親是廚師，母親都是意大利人，他們非常熱愛香港，已在這生活了20多年。而我亦在香港讀中學，在這度過青春時光」。他在港讀書時開始打欖球，之後到荷蘭升學，據報他原有機會代表荷蘭隊，也合資格為意大利及泰國隊出戰欖球賽，不過球會效力港會的他，最終選擇代表港隊，「香港是我長大的地方，當穿上港隊球衣比賽，或為球會在港比賽時，真的感受到球迷的打氣聲，讓我感到無比自豪」。

艾維達拜奧初戰港七欖「夢成真」

艾維達拜奧去年11月曾代表15人港隊在啟德青年運動場友賽巴西隊，如今代表港隊首參與香港七欖，他形容為夢想成真，「我童年已常入場看香港七欖，對於在港打欖球的孩子來說，這是非常特別的盛事，尤其今年移師啟德主場館舉行，非常壯觀，是香港大球場的升級版，亦正是香港這樣的城市所需」。他本月初隨港隊到南非參加兩站挑戰者系列賽，分別排第9及10名完成，承認成績未如預期，會從中累積經驗，並希望在銀劍賽報卻次站分組賽不敵日本隊的敗仇。