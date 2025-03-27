港女欖新科隊長陳穎冀在啟德譜新回憶

現年26歲的陳穎在愉景灣成長，少時先接觸網球，至16歲加入欖球港青並專注其中，「選擇欖球是因為喜歡置身團隊的感覺，而且為我帶來大學獎學金等機會」。如陳穎所說，她在中學畢業後獲獎學金升讀英國諾桑比亞大學，並為大學校隊出戰，2019年畢業後回流香港成為全職球員。

投身港隊6載 難忘前年亞運掛銅

加入港隊6年間，陳穎認為2023年杭州亞運取得銅牌是最難忘的時光，「加入港隊前，我不知道亞運賽事如此重要，當我們贏得隊史首面獎牌，才感受到對我們意義重大」。陳穎去年10月接過重任，與高香慧共同擔任女隊隊長。她稱新角色未有讓她帶來巨變，但就從中提升領導能力，「我不是那種一直喊話的領導者，反而喜歡以身作則。只需讓自己在場上維持高水平，與其他隊友跟隨，一同好好發揮」。

陳穎加入港隊時隨即遭逢新冠疫情，令她2022年才首戰香港七欖。這次將相隔一年再在主場出戰，地點由香港大球場換成啟德主場館，陳穎除了表達對大球場的想念，也渴望為港隊在啟德寫下歷史新一頁，「到過新場地數次，座位和整體觀感都好極，我深信我們能在那裏寫下新回憶」。