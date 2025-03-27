七欖眾星盼啟德坐無虛席 七欖賽明移師主場館開打 港男女隊再爭銀劍

房傑鋒落選 教練信努力爭回歸

香港國際七人欖球賽今年移師至可容納5萬人的啟德主場館舉行，亦是今年度世界七欖巡迴賽其中一站，24支隊伍及Melrose銀劍賽6隊的隊長昨午步入球場大合照。港男、女隊今屆續戰銀劍賽爭冠，談到上屆有份參與的華將房傑鋒落選今屆陣容，男隊主教練高勳也為此感到惋惜，「他在本月南非站的表現確實未達應有水準，但以他的性格必定會加倍努力回歸。他本周仍有隨隊一起備戰，這種無私態度正是團隊所需要的」。

潘慧欣認踏新場感緊張

至於陣中另一華將李卡度表示，想像過若啟德主場館全場爆滿時，氣氛應會很高昂，又相信落選的房傑鋒與麥季聰都不會因而氣餒，「他們會繼續訓練，爭取在年底的全運會代表港隊出賽」；而港女欖上屆銀劍賽決賽不敵國家隊屈居亞軍，將首戰香港七欖的潘慧欣稱既緊張又期待，「已想像由通道跑入場地的震撼性，加上第一次打香港七欖，好期待有好表現給觀眾睇」。

至於勁旅新西蘭男、女隊力爭在盃賽三連霸，男隊隊長戴倫哥利亞形容啟德主場館設施頂級，更衣室等設施都很完善、草皮狀態極佳；至於去年贏得巴黎奧運金牌的女隊隊長希莉妮稱，雖然比較喜歡承載很多歷史回憶的香港大球場，但踏足啟德新場環顧四周後，已可預見周末的熾熱氣氛，「我已經急不及待想要感受群眾聲浪，這樣的頂級球場即使縱觀全球也屬少見」。

范信基看好啟德主場館助帶動經濟

前七欖港將范信基現為國家隊女欖助教，他稱過去一年隨隊到過不少世界知名球場，認為啟德主場館設備都很完善，今次亦有助中國女欖了解場地以準備全運會，「這個新場好合適香港需要一個新地方去帶動經濟。觀眾席亦較近場地，球員與觀眾關係會更密切」。