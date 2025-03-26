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體育

杜曹領英格蘭世盃外兩連捷 占士伊斯同取國際賽首球

【明報專訊】列斯占士及伊比爾治伊斯昨首在國際賽建功，加上哈利卡尼破門令英格蘭隊在世界盃歐洲區外圍賽K組主場以3：0輕取拉脫維亞隊，並令杜曹繼2008年的意大利籍名帥卡比路後，成為首兩次領軍連捷的「三獅」新帥。

3：0大勝拉脫維亞排榜首

英格蘭隊昨仗以查洛保雲及摩根羅渣士，代替上場世盃外主場勝阿爾巴尼亞隊3：0時擔正的翼鋒菲爾科頓和中場居迪斯鍾斯，使英軍自1992年以來，正選陣容首無利物浦、曼城及曼聯球員。38分鐘，英格蘭右閘列斯占士主射罰球彎過人牆貼柱而入，取得個人第18場國際賽以來首個入球，隊友卡尼則在下半場68分鐘取得第71個國際賽入球，加上後備上陣的伊斯在76分鐘在國際賽開齋，終令拉脫維亞吞3蛋而回。英軍賽後兩戰得6分，領前同得3分的次席拉脫維亞及主場也以3：0大勝安道爾隊後排第3的阿爾巴尼亞，下輪將在6月初作客安道爾。

占士曾於2021年在杜曹麾下協助車路士勇奪歐聯冠軍，但近年傷患纏身，只計近3季僅為「藍戰士」披甲49次，惟杜曹年初履新後一直密切留意這25歲愛將的表現，並說：「占士的罰球為己隊打破僵局……他的質素毋庸置疑，並交出了最高水平的表現。我對他那右腳的能力了解透切，他目前狀態非常好。」占士則說：「我度過了沮喪的兩年，這時間非短。我為能重返英軍而高興。我主射前已感到可彎過人牆建功。」

此外，阿仙奴的18歲小將尼華尼利昨首為英軍U21正選披甲即有入球，助「幼獅」在友賽主場以4：2擊退葡萄牙隊。

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