國足主場負澳洲 失世盃直接出線權 8戰6分續包尾 餘兩輪爭附加賽資格

國足上場世盃外作客敗走沙特阿拉伯隊賠了夫人又折兵，蔣光太及高準翼受傷外，林良銘和王上源也因停賽昨無緣碰澳洲隊。國足陣容雖更不整，但主教練伊雲高域仍將新加入的巴西裔歸化兵中場塞爾吉尼奧先列後備。

國足門將王大雷甩手招敗

國足開賽後陷於被動，至16分鐘更先失一球，當時澳洲中場積臣艾雲禁區內抽射被擋出，隨即搶走國足中場黃政宇的腳下球，再起左腳彎入死角，令國足門將王大雷束手就擒。29分鐘，澳洲翼鋒韋路比利禁區內射彈地波，眼看王大雷可輕易沒收，但他卻接球甩手令皮球漏入網窩。33分鐘，國足中場曹永競無球在腳下受傷，需由前鋒拜合拉木阿卜杜外力入替，其隊友韋世豪則在35分鐘禁區外放冷箭柱邊出界，澳洲半場以2：0領前。

歸化兵塞爾吉尼奧下半場演地標戰

國足下半場以上演「地標」戰的塞爾吉尼奧入替韋世豪，而他在54分鐘的禁區內快射，被澳洲門將馬菲賴恩撲出已是國足全場最具威脅的埋門。國足及後接連有4個調動，其中翼鋒王鈺棟表現算搶鏡，惟最終仍無法助球隊破蛋，終被首循環主場勝出3：1的澳洲雙殺。

至於同組的沙特阿拉伯隊則作客與日本隊互交白卷後以10分排第3，印尼隊又以1：0擊敗第5的巴林隊後得9分名列第4，令國足爭取第3或4位的附加賽資格延續出線希望勢危。國足最後兩輪比賽在6月初展開，將先作客印尼，再返主場迎戰巴林。另內地傳媒報道，此役有70588人現場觀戰，打破了國家隊A級賽入座紀錄。

B組方面，韓國隊主場與約旦隊各一言和，連和3場後「太極虎」仍以8戰得16分居首。