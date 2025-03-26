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體育
2025年3月26日星期三
港足亞盃外首擊作客摸和新加坡 受壓34分鐘變陣茹子楠替黃威 韋斯活：盼增中場對抗性
港足鬥新加坡前夕兩軍球迷以球會友 逾60人參與
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【明報專訊】（請看附圖）
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港足亞盃外首擊作客摸和新加坡 受壓34分鐘變陣茹子楠替黃威 韋斯活：盼增中場對抗性
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