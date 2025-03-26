伊雅娜不戰而勝續寫菲國歷史 頑抗施維雅達爭闖4強

藉芭杜莎因傷退賽晉級

盛傳為20歲港隊網壇一哥黃澤林（Coleman）緋聞女友的伊雅娜同樣在拿度網球學院受訓成長，現時世界排名第140位的她在屬世界巡迴賽千分級的邁阿密公開賽亦以外卡身分初次直入正賽，首圈以直落兩盤淘汰主場球手禾妮斯後，再先後在次圈及32強同以直落兩盤爆冷淘汰25號種子的拉脫維亞籍好手奧斯達賓高及5號種子的美籍名將姬絲，寫下多項菲律賓網壇歷史，包括自世界排名設立以來首名擊敗世界前十球手及在此項千分賽最佳成績的菲將。

伊雅娜原定昨晨面對世界排名第11的西班牙籍好手芭杜莎，但賽前藉對手臨陣因傷退賽不戰而勝，直入8強再寫歷史，晉級後將惡鬥23歲「世二」的波蘭籍星將施維雅達。

此外，世界排名第9的國家隊一姐鄭欽文昨以直落兩盤6：2、7：6（7：3）擊退東道主球手古爾嘉，看齊前輩李娜在連續兩項千分級賽躋身8強的成績，將惡鬥白俄籍世界一姐莎芭倫卡。

巴西新秀方辛卡32強止步

男單方面，昨晨激戰3盤險勝黃澤林的澳洲籍球手阿當禾頓，將於16強面對世界排名第4的美國一哥費利斯。至於18歲巴西籍新星祖奧方辛卡則力戰兩個半小時後以盤數1：2反負10號種子的澳洲籍星將迪文亞，在32強止步。