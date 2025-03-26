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體育

港足亞盃外首擊作客摸和新加坡 受壓34分鐘變陣茹子楠替黃威 韋斯活：盼增中場對抗性

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）昨晚出戰亞洲盃外圍賽首擊，在第3圈C組作客新加坡隊。港足受壓下於34分鐘變陣，下半場形勢好轉，包括前鋒安永佳曾頭槌中楣，結果對手兩次將球送入網均被判「詐糊」下，雙方打和0：0，各得小組第1分。

逾500港球迷偕羅家英現場撐

港足去年初參與亞洲盃決賽周，踏入新一屆外圍賽第一戰，昨晚造訪可容納5.5萬人的新加坡國家體育場，據悉此仗有超過500名香港球迷購票入場撐港足，當中粵劇名伶羅家英現身港足球迷區一同打氣。相比上周三旺角場友賽2：0擊敗中國澳門隊，港足昨仗正選陣容有兩個變動，中超兵孫銘謙聯同趕及傷癒的入籍翼鋒祖連奴齊復任正選。

兩隊上次在2023年3月友賽交手，在旺角場踢成1：1平手。開賽1分鐘港足門前即現險象，新加坡隊後衛陳漢瑋在角球攻勢將皮球撞入網，但球證指有新加坡球員阻擋門將葉鴻輝出迎而判入球無效。初段新加坡佔主導頻頻兩邊傳中，24分鐘出現首個黃金機會，翼鋒郭家溍接應傳中撞射被葉鴻輝撲出不遠，他補射再被後衛周緣德白界前擋走。

安永佳中楣主隊兩詐糊

韋斯活領軍七連勝告終

頭30分鐘受壓的港足，主教練韋斯活在34分鐘放棄原定戰術，由右閘茹子楠入替中場黃威，將後場自由人費蘭度推前任中場。半場互無紀錄。

港足下半場形勢好轉，先是49分鐘，入籍翼鋒艾華頓策動快速反擊，傳予前鋒安永佳禁區內射門但被敵衛封阻。60分鐘港足出現黃金機會，然而安永佳角球迎頂中楣。1分鐘後輪到新加坡打反擊，後備入替的歸化日裔中場仲村京雅起腳僅柱邊出界。77分鐘新加坡再將皮球送入網窩，仲村京雅傳予前鋒沙華，後者快過葉鴻輝出迎笠射入網，但旁證示意越位再判無效，這仗未有視像裁判（VAR）執法。尾段雙方攻勢都未能打破僵局，最終互交白卷各得1分。

韋斯活領軍七連勝走勢告終，他賽後解釋未完上半場換走黃威的原因，承認當時中場明顯處於下風，需要調整加強中場對抗性，並稱回到酒店會再跟球員溝通檢討，「有時調整必須當機立斷，當時任何中場球員都可能被換下，都是為了鞏固防線，若維持原狀必敗無疑。黃威是團隊型球員，他會理解這純粹是戰術需要」。港足今返港，下場亞盃外將是6月10日主場對同組世界排名最高、昨晚主場悶和孟加拉隊的印度隊。

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