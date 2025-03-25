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體育

黃澤林無緣邁賽16強 激戰逾兩小時僅負阿當禾頓

【明報專訊】20歲香港網球一哥黃澤林（Coleman）今晨出戰邁阿密網球公開賽男單32強，最終力戰2小時19分鐘後以盤數1：2不敵世界排名第89位的澳洲籍球手阿當禾頓（Adam Walton），雖無緣再晉一級，但仍已為香港網壇刻下歷史一頁。

世界排名第182位的黃澤林在今屆ATP千分級的邁阿密公開賽一鳴驚人，首圈直落兩盤淘汰排名較自己高百位的德國籍球手艾特馬亞後，日前再於次圈爆大冷以盤數2：1擊退有主場之利、世界排名第14的強敵舒爾頓，接連刷新港將歷史，更成為世界網壇焦點，連前「世一」的西班牙籍名宿拿度亦為其學徒送上祝賀。

決勝盤第9局被破發終負1：2

黃澤林今晨出戰男單32強面對從外圍賽晉級的25歲澳洲籍球手阿當禾頓，首盤雙方前8局互保發球局後，Coleman在第9局首度打破對方發球局，惟隨後一局被對方還以顏色同告破發，打成局數5：5。雙方結果須在決勝局分勝負，Coleman戰至刁時輸細分6：8，先失一盤6：7。次盤黃澤林在首個發球局率先被破發一度被拉開0：2，但他沉着應戰並於第6局打至刁時破發，追平局數3：3之餘，更於第10局再度破發，終反勝6：4扳平盤數。

及至決勝盤，黃澤林戰至中段因輕微抽筋一度須找治理員了解情况，並於第9局被破發，最終以4：6告負，以盤數1：2飲恨，無緣16強。

對於兒子近日寫下港隊網壇歷史，父親黃悅明昨接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示感覺夢幻，又透露因對方近月狀態較低沉，其心理上有不少起伏，但慶幸有着不放棄的精神，又笑言自己看直播時亦「心臟跳到不得了」，兒子獲勝當下亦忍不住歡呼。

次圈贏舒爾頓 黃父：感覺夢幻

談及Coleman在次圈擊敗舒爾頓，黃父坦言賽前亦不敢有太大期望，但他形容Coleman是面對愈強敵愈興奮的球手；而「將勝利獻給香港」的意思也包含了對球迷、傳媒、體院及政府對他一路以來的支持與支援的感謝之情。

另前世界一哥的37歲塞爾維亞籍名將佐高域昨於男單32強輕鬆直落兩盤淘汰從外圍賽晉級的阿根廷籍球手卡拉比利，拿下個人第411場千分賽勝仗，以1場壓過拿度成為此級別歷來最多勝場球手，將與意籍好手梅薩迪爭入8強。

女單方面，早前連續兩站千分賽女單封后的17歲俄籍新星米拉安祖娃，昨在邁阿密賽32強以盤數1：2不敵東道主球手安森莫娃，無緣再寫歷史。至於在同一階段以直落兩盤淘汰對手的波蘭籍世界二姐施維雅達，則連續25次打入千分賽16強刷新女單紀錄。

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