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體育
2025年3月25日星期二
港足踏亞盃外征途 鬥新加坡爭頭炮 將帥提防獅城新敗「更危險」
國足迎澳洲無退路 李磊盼踢出更積極態度
德國首闖歐國聯4強 保首回合優勢退意大利 獲本屆主辦權
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張家朗負老對手馬基 男花秘魯站8強止步
威金斯火熱命中率逾七成半 領熱火破黃蜂止10連敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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