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體育

體壇快訊：國家隊世室賽摘1銀1銅

【明報專訊】首於中國主辦的世界田聯室內錦標賽昨前晚於南京閉幕，最終國家隊憑朱亞明在男子三級跳摘銀及劉俊茜於男子60米欄掛銅，以1銀1銅成績收官。美國隊則以6金4銀6銅成為獎牌大贏家。此外，國家隊星將吳艶妮雖於女子60米欄與決賽緣慳，但初賽8.05秒的成績仍打破全國紀錄。

威爾遜首稱霸桌球員錦標賽

世界排名第2兼上屆世界賽盟主的英籍名將基倫威爾遜，前晚於職業桌球員錦標賽決賽，與世界一哥的「新港人」卓林普激戰19局，終以10：9險勝，首度於此項賽事封王。

祖雲炒莫達聘杜陀

意甲球隊祖雲達斯昨宣布解僱今季初才上任的42歲意籍主帥莫達，並委任球會46歲克羅地亞前國腳名將杜陀接掌帥印，雙方簽約至季尾，若暫列第5的「老婦人」獲來屆歐聯參賽資格，據悉雙方可延約至明夏。莫達近來領軍兩連敗兼吞7蛋，今季亦已在歐聯、意大利盃及意大利超級盃出局。

墨西哥中北美聯封王

中北美洲國家聯賽昨於美國上演季軍戰及決賽，「花旗國」在主場出戰下以1：2不敵加拿大隊，早前豪言美國隊有能力奪世界盃的主帥普捷天奴賽後表示「球隊需要時間」；墨西哥隊則在鋒將魯爾占美尼斯繼4強淘汰加拿大隊起孖後，於決賽以2：1擊敗巴拿馬隊一仗再梅開二度，首奪賽事冠軍。

皇馬女足勝巴塞止對賽連敗

皇家馬德里女足日前在女子西甲作客以3：1擊敗有西班牙籍球星艾坦娜邦瑪蒂在陣的巴塞隆拿女足，歷史性擊敗這支賽前各賽事10連勝的宿敵，並終結兩軍對陣18連敗劣績。賽後巴塞女足續以23戰63分居首，仍領先贏波的皇馬女足4分。

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