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體育

阿根廷迎巴西取1分夠闖世盃決賽周 迪保羅勢返正選

【明報專訊】世界盃南美洲區外圍賽明早爆發傳統大戰，榜首的阿根廷隊在主場迎戰死敵巴西隊，這支衛冕之師是役只要不敗，即可提早4輪進軍明年舉行的世界盃決賽周，並將對陣不敗走勢延至5場。

阿根廷隊上輪作客1：0擊敗烏拉圭隊後以13戰28分佔據榜首，已至少取得附加賽資格，明早迎戰21分排第3位的「森巴兵團」只要多取1分，即可確認取得明年由美國、墨西哥、加拿大聯合主辦的世界盃決賽周資格。是役勝負關鍵或在於兩軍主客成績的走向，阿根廷在6場主場賽事中取5勝1負，當中只曾在前年不敵烏拉圭一役中失兩球，相反巴西6戰只取兩勝，更曾在2023年尾起經歷一波三連敗。

軍情方面，阿根廷前線在美斯、拿達路馬天尼斯及保羅戴巴拿仍因傷缺陣下，馬德里體育會前鋒祖利安艾華利斯勢續掛帥，其球會隊友、上仗未有上陣的中場迪保羅，據悉將回歸正選伙拍安素費南迪斯及阿歷斯麥亞里士打，上仗領紅的翼鋒尼高拉斯干沙利斯須停賽；巴西亦有門將艾利臣比加因傷退隊，中場般奴古馬雷斯及後衛加比爾馬加希斯則同因累積黃牌滿額停賽。

新西蘭出線 第2支非主辦國達標

另外，新西蘭隊昨在世界盃大洋洲外圍賽決賽以3：0輕取新喀里多尼亞隊，繼亞洲代表日本隊後，成為第2支非主辦國球隊晉身明年決賽周。

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