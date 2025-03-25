德國首闖歐國聯4強 保首回合優勢退意大利 獲本屆主辦權

「日耳曼軍團」是役憑隊長甘美治在30分鐘射入12碼先開紀錄，他在6分鐘後再快開角球助攻中場穆斯亞拿射入空門，而前鋒基連甸斯特在完半場前同樣接應兩戰貢獻1入球及4次助攻的甘美治的傳中球，迎頂破網拉開至3：0。換邊後，意大利隊展開反撲，藉前鋒摩斯堅恩先後在49及69分鐘建功追至2：3，並於完場前補時階段，靠後備兵拉斯柏度尼射入12碼扳平，但為時已晚，德國最終兩回合計險勝5：4晉級，取得本屆4強主辦權，兩場賽事將於6月初分別在慕尼黑及斯圖加特上演。

葡法克服首回合落後劣勢反勝過關

至於葡萄牙縱在首回合以1球落後，但昨返主場戰次回合時賽前有獲頒國際賽最多勝仗健力士紀錄的男球員基斯坦奴朗拿度（C朗）12碼宴客，但他隨後將功補過，後備兵法蘭斯高干斯卡奧及干卡路拉莫斯亦在加時各建一功下，終兩回合計以5：3淘汰丹麥。

此外，法國隊在首回合以兩球落後克羅地亞隊，昨在次回合憑鋒將米高奧利斯傳射居功扳平總比數，再經加時互無紀錄後並於12碼階段贏5：4，將在4強對上屆盟主西班牙隊。「鬥牛軍」次回合與荷蘭隊踢成3：3，總比數言和5：5，同樣需戰至12碼階段分勝負，西班牙終贏5：4過關。

至於比利時隊在歐國聯升降班附加賽，憑中鋒盧卡古梅開二度，次回合淨勝3球，以總比數4：3反克烏克蘭隊，得以護級成功保住A級席位。