國足迎澳洲無退路 李磊盼踢出更積極態度

首循環曾作客以1：3不敵「袋鼠軍團」的國足，雖仍暫以6分排小組第6敬陪末席，包括王上源、蔣光太及林良銘各自也因傷及停賽下無緣上陣，但為了爭取直接出線或附加賽名額，勢必全力奮戰，並徵召後衛黄政宇及吳少聰替補入隊。國足主帥伊雲高域昨賽前表示，已針對澳洲隊身體強壯及速度快的特點進行準備。

另被問及會否在今仗派出新入籍兵塞爾吉尼奧，71歲的伊雲高域稱：「他這幾個月沒踢過正式比賽，身體方面需要準備，會再視乎比賽狀况，希望他能給球隊帶來幫助。」這意味上仗未有上陣的塞爾吉尼奧料續先列後備。此外，同場的後衛李磊也直言需要表現出更強硬的對抗、更積極的態度，「在我們的主場，一切皆有可能」。

值得一提的是，被稱作「大蓮花」的杭州奧體中心體育場，為了向國足打氣及造勢，前晚安排無人機編隊在球場上空擺出足球等圖案。

日本輕裝碰沙特 韓國榜首戰鬥約旦

同組另一仗，日本隊上輪在主場以2：0輕取巴林隊後成為亞洲首支鎖定世界盃決賽周的球隊，今晚輕裝上陣在主場迎戰沙特阿拉伯隊，後者僅以1分落後予澳洲，勢續追趕直接出線的資格。

至於B組居首的韓國隊將在同晚主場惡鬥次席的約旦隊，「太極虎」上兩輪皆與對手言和，若欲保持小組直接出線機會，此戰不容有失。