港足踏亞盃外征途 鬥新加坡爭頭炮 將帥提防獅城新敗「更危險」

新加坡vs.中國香港 港台電視32台 晚上20：30直播

港足去年1月在卡塔爾相隔56年再戰亞洲盃決賽周，如今再戰亞洲盃外圍賽，力爭小組首名晉身2027年在沙特阿拉伯舉行的決賽周。現世界排名155位的港足，今屆在C組對手為排名126的印度、160位的新加坡及185位的孟加拉隊，首仗造訪新加坡國家體育場對新加坡隊。港足近6次交手3勝3和保持不敗，上仗為2023年3月底在旺角大球場，藉對方烏龍球逼和1：1。

韋斯活備戰充足爭八連勝

港足上周三在旺角場加賽以2：0擊敗澳門隊後，英籍主教練韋斯活已帶領在國際賽取得主場七連勝，不過連同他任內首仗作客歐洲0：1不敵列支敦士登隊，港足近10次作客取1勝3和6負，包括在世盃外負不丹及被柬埔寨隊逼和。

韋斯活昨聯同前鋒安永佳出席賽前記者會。韋斯活表示已研究對手特點準備充足，陣中不少球員亦有對過「獅城」的經驗。他透露日前有入場看新加坡主場0：1負尼泊爾隊的友賽，認為剛落敗的球隊更危險，「對手落敗後會更有決心。新加坡有出色的球員和球場，我們會堅持風格，盡全力爭勝」。他又強調早前有傷在身的入籍翼鋒祖連奴隨隊並非觀光，「他不是來參觀環球影城，而是來為這場比賽作貢獻」。安永佳也形容新加坡現在像是「受傷的野獸」，表明不會輕敵，並期望再度參與亞洲盃決賽周，「去年參加亞洲盃對我們是職業生涯一個亮點，接觸到亞洲足球頂峰，讓我們充滿能量和信心想再次做到，一切由明（今）天開始」。

主隊新歸化日裔中場曾兩鬥理文

新加坡隊的日籍主教練小倉勉去年初上任，但球隊近况一般已連續5場不勝。本月大軍名單中，受傷患及狀態欠佳因素，名將之後的芬迪三兄弟只有效力泰甲勁旅巴吞聯的三弟伊翰芬迪入選，中前場除了這名22歲前鋒，還有去年底歸化的28歲日裔中場仲村京雅。效力新加坡超聯球隊淡濱尼流浪的他，今屆亞冠盃2分組賽已曾兩次與港超球隊理文交手，至今為新加坡隊上陣8場入2球。