體壇快訊：蘇籽童奪青年賽韓站雙冠

卓林普闖桌球員錦標賽決賽

已成香港居民的「世一」卓林普昨在職業桌球員錦標賽4強，雖一度領先局數4：2被蘇格蘭籍「巫師」希堅斯追平，但卓林普在尾段連贏兩局下以局數6：4淘汰對方，決賽對手是應屆世界賽冠軍的英籍好手基倫韋爾遜，後者前日在另一場以局數6：5反勝澳洲籍名將尼爾羅拔臣。

蔡俊彥等3港將晉正賽

秘魯首都利馬雖因槍擊事件仍繼續處於緊急狀態，但無阻當地昨晨上演花劍大獎賽男子組個人資格賽，其中港將蔡俊彥、梁千雨及李逸朗同樣殺入正賽，將與賽事次號種子的「劍神」張家朗一同於正賽亮相，爭取踏上頒獎台。惟隊友吳諾弘則與正賽席位擦肩而過。

占士復出湖人慘負公牛

洛杉磯湖人昨雖在NBA常規賽有「大帝」勒邦占士及日籍前鋒八村壘傷癒復出，但在對手芝加哥公牛有後衛高比韋特奪得全場最高36分，以及荷西基迪貢獻「準大四喜」15分、10個籃板、17次助攻及8次封籃下，終在主場以115：146吞敗，更追平近40年來沒有戰至加時賽下的最大單場失分紀錄。