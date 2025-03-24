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體育

體壇快訊：蘇籽童奪青年賽韓站雙冠

【明報專訊】一連3日的WTT青少年乒乓球挑戰賽韓國江陵站前日煞科，港將蘇籽童在U19女單決賽終克服落後兩局劣勢，連贏11：2、12：10、11：9，終以局數3：2反勝東道主球手鄭藝因，繼早前在U17女單決賽同以局數3：2反勝另一韓國隊代表崔瑞妍奪金後，成為今站賽事「雙料冠軍」。

卓林普闖桌球員錦標賽決賽

已成香港居民的「世一」卓林普昨在職業桌球員錦標賽4強，雖一度領先局數4：2被蘇格蘭籍「巫師」希堅斯追平，但卓林普在尾段連贏兩局下以局數6：4淘汰對方，決賽對手是應屆世界賽冠軍的英籍好手基倫韋爾遜，後者前日在另一場以局數6：5反勝澳洲籍名將尼爾羅拔臣。

蔡俊彥等3港將晉正賽

秘魯首都利馬雖因槍擊事件仍繼續處於緊急狀態，但無阻當地昨晨上演花劍大獎賽男子組個人資格賽，其中港將蔡俊彥、梁千雨及李逸朗同樣殺入正賽，將與賽事次號種子的「劍神」張家朗一同於正賽亮相，爭取踏上頒獎台。惟隊友吳諾弘則與正賽席位擦肩而過。

占士復出湖人慘負公牛

洛杉磯湖人昨雖在NBA常規賽有「大帝」勒邦占士及日籍前鋒八村壘傷癒復出，但在對手芝加哥公牛有後衛高比韋特奪得全場最高36分，以及荷西基迪貢獻「準大四喜」15分、10個籃板、17次助攻及8次封籃下，終在主場以115：146吞敗，更追平近40年來沒有戰至加時賽下的最大單場失分紀錄。

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