港男女隊各決選13人戰七欖 男新丁紀遠恆稱夢想成真 視大使姚錦成榜樣

今屆香港七欖首次移師全新的啟德主場館上演，昨公布男、女子港隊各自13人名單。男隊由隊長蔡紀駿率領，隊員包括亞運金牌功臣李卡度和得分主力丹馬克等，還有多名年輕新球員甘子奇、艾維達拜奧、杜舒雲、葛史活及紀遠恆將首次在香港七欖亮相，後兩者更是首度代表港隊；女隊方面，由雙隊長高香慧及陳穎領銜，寶克及潘慧欣則同樣首次在港登場。

除公布球隊名單，大會同時舉行榮譽頒發儀式，向曾代表港隊出戰香港七欖球員授予欖球「榮譽喼帽」表揚其貢獻，包括落選今次大軍的兩名華將房傑鋒與麥季聰等。港隊在今次銀劍賽，衛冕的男隊將與日本隊和國家隊交鋒；女隊則鬥泰國和哈薩克隊。

主教練高勳看好紀遠恆潛力

首入選成人代表隊的翼鋒紀遠恆現就讀英國卡迪夫大學，他稱自己在香港土生土長，「從5、6歲起已成為七欖的忠實球迷和支持者，這次主場出擊，感覺就像夢想成真」。他提到視今屆改任賽事大使的大前輩姚錦成當榜樣，「我一直很敬佩姚錦成，他擁有輝煌職業生涯」。

對於為何選擇紀遠恆入決選名單，男隊主教練高勳稱對方一直在關注範圍，「紀遠恆速度很快、技術也很好，我特別喜歡他的防守能力，他並不介意攔截，雖然年輕，但潛力非常大」。問及如何看今屆大軍僅得兩名華將李卡度及紀遠恆，高勳解釋13名球員中有10人持有特區護照，均可代表港隊參加全運會、亞運及奧運資格賽，這對球隊未來和陣容深度至關重要。

女隊隊長潘慧欣迎主場地標

至於現任15人女子欖球港隊隊長潘慧欣，本月初在南非開普敦舉行的世界七欖挑戰者系列賽完成在七欖「處子戰」。這名29歲前鋒再獲徵召，對於將迎主場「地標戰」，她說：「老對手泰國和哈薩克隊實力不容小覷，但我們已準備了很久，希望能在啟德場取得好成績。我會專注做好自己能力範圍內事情，與隊友保持良好配合，並穩定發揮。」