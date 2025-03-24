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體育
2025年3月24日星期一
黃澤林闖邁賽32強 將勝利獻香港 力退世界排名14好手舒爾頓 稱「香港網球係得㗎」
鄭欽文闖女單16強 追平邁賽個人最佳
皮亞斯齊揚威F1上海站 咸美頓陸克萊加斯利戰車問題遭DQ
英格蘭迎拉脫維亞爭兩連捷 杜曹促比寧咸增效率
杜班迪斯無緣12次破撐竿跳世績 南京賽照封王
利物浦傳奇賽破車路士 高治機械舞重現
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港男女隊各決選13人戰七欖 男新丁紀遠恆稱夢想成真 視大使姚錦成榜樣
體壇快訊：蘇籽童奪青年賽韓站雙冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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