皮亞斯齊揚威F1上海站 咸美頓陸克萊加斯利戰車問題遭DQ

麥拿侖隊友諾利斯奪亞 韋少得第4

F1職業生涯首排頭位出賽的麥拿侖車手皮亞斯齊，昨正賽甫開始即帶出，第3位出賽的隊友諾利斯亦在第2圈超越羅素。其後皮亞斯齊穩打穩紮下「由頭帶到尾」，以1小時30分55.026秒率先完成56圈賽事，並贏得其第3個F1分站冠軍。末段煞車系統出問題、一度被季席的羅素追至只淨1秒優勢的諾利斯，最後仍以落後皮亞斯齊9.748秒的成績保住次席。

其他車手方面，力爭衛冕的世界冠軍的「韋少」韋斯塔本，早段被諾利斯阻擋下一度跌至第6，最終在比賽末段發力下升上第4名完賽。至於本列5、6名的法拉利雙子陸克萊以及前日揚威衝刺賽的咸美頓，則因賽後檢查時分別發現戰車過輕及車輛底板厚度不符標準，加上阿爾派車隊的加斯利亦在賽後檢查被發現戰車過輕，結果3人同被賽會褫奪排名及積分，亦令雅士頓馬田的史度爾和今季轉投威廉士的辛斯進入得分區域，分別獲得第9的兩分及第10的1分。