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體育

黃澤林闖邁賽32強 將勝利獻香港 力退世界排名14好手舒爾頓 稱「香港網球係得㗎」

【明報專訊】20歲港隊星將黃澤林（Coleman）昨再改寫歷史，在邁阿密網球公開賽男單次圈爆大冷以盤數2：1淘汰世界排名第14的美國隊「三哥」舒爾頓，不但擊敗個人對賽最高排名對手，亦成為史上首名在ATP千分級世界巡迴賽殺入32強的香港球手，將與世界排名第89的澳洲籍球手阿當禾頓爭入16強。他賽後將勝利獻給香港，又以廣東話說「我知道香港網球係得㗎！」西班牙籍名宿拿度則以「黃澤林及香港網壇的歷史性勝利」致意。

續寫港網ATP千分級賽事歷史

世界排名第182位的香港「一哥」黃澤林，今屆以外卡身分直入邁阿密公開賽正賽，並於首圈以直落兩盤6：4、6：3擊退排名較自己高100位的德國籍球手艾特馬亞，成為港隊史上首人在ATP千分級世界巡迴賽取得正式賽事勝利。他昨在於次圈挑戰22歲的13號種子東道主球手舒爾頓，首盤互保發球局下戰至決勝局，Coleman贏細分7：3，先取一盤7：6，次盤則兩度被破發下輸2：6被扳平盤數。

決勝盤Coleman抵住對手坐擁主場球迷打氣的壓力，於第6局首度打破舒爾頓的發球局，並一度拉開局數5：2，惟此時他疑似手緊發揮失準，被對方破發錯失取勝黃金機會並被追至5：5。及至第12局，黃澤林一度有兩次破發兼賽點，但同樣被舒爾頓化解，雙方終打成6：6需要再度打決勝局，結果他以細分7：5險勝，再贏一盤7：6，爆大冷以盤數2：1淘汰舒爾頓。

拿度致賀：港網歷史性勝利

Coleman賽後說：「我一直相信自己能在大賽有所表現，疫情後我度過了一個艱難時期，我曾經有一段時間沒有比賽，很慶幸我的團隊一直支持我，真的很高興，這勝仗是屬於香港的。」他續稱經歷低潮時，父母、教練及團隊給予自己很大幫助，而每天只管努力練習和無悔搏盡，並指能在邁阿密參賽並非易事，能與舒爾頓這種級數的球手對陣亦是自己的夢想，且仍不敢相信是次對賽勝出。他及後又以廣東話說：「我知道香港網球係得㗎！」

ATP亦在社交網3次轉發黃澤林的比賽片段，並留言「記住他的名字：黃澤林」，又稱讚Coleman的表現屬「榜首級」；而已退役的西班牙籍名宿拿度亦在Instagram限時動態恭賀曾是其網球學校學員之一的Coleman，並稱這是「黃澤林及香港網壇的歷史性勝利」。

薩維利夫過關 印賽新王德拉柏下馬

另首號種子德國籍的阿歷山大薩維利夫、3號種子美籍的費利斯、巴西籍新星祖奧方辛卡和10號種子澳洲籍的迪文亞等均在次圈過關，後者以兩盤6：4擊退國家隊的布雲朝克特，而早前在印第安韋爾斯賽封王的6號種子英國一哥德拉柏則不敵捷克籍的積及文錫，與8號種子俄羅斯籍的羅比夫和11號種子丹麥籍的魯尼大熱倒灶出局。

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