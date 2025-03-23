逾30港將聚首傳承運動 姚錦成認「手痕」 看好港隊衛冕七欖銀劍賽

「傳承運動 全城築夢」在西沙GO PARK舉行，有一眾港將分享及擺設市集，還有欖球運動選才測試，以及障礙競技運動等攤位遊戲。昨午開幕禮有逾30名現役或退役港將到場，包括七欖華將三子姚錦成、李卡度及房傑鋒，新科場地單車亞洲賽捕捉賽冠軍李思穎及拳擊手曹星如等，場面熱鬧。

姚錦成去年戰畢七欖後退役，今年將以賽事大使身分到啟德主場館觀戰七欖，「港隊今次準備很充足，陣容幾強，我對他們有信心可以衛冕銀劍賽，我會在比賽前發表講話振奮士氣」。現年37歲的他承認，退役後難免有「手痕」時候，「有時場邊看他們訓練時，見到有些決定不太好會忟憎。自己將來也想踏上啟德主場館的草地，如組織名宿隊伍一齊比賽」。他又透露本周會「復出」比賽，「不過不是打七欖，而是打港會10人欖球賽，我想再感受打欖球」。港欖今午將於西九文化區舉行公布七欖名單儀式。

李思穎下月主場戰全運測試賽

上月在公路及場地單車亞洲賽共取7面獎牌的李思穎稱，下個目標為準備下月中在港舉行的粵港澳全運會測試賽，透露將有多名日本或馬來西亞等海外選手參賽，盼藉此評定對手實力，並期望在賽事執行部署，「有時就算能力練好，但比賽時未能執行計劃還是有很大影響」。

曹星如（Rex）則稱會繼續保持狀態，為當有拳擊比賽時準備就緒，以及下月赴日參加日立櫻花馬拉松之他。對於拳擊日前落實重返奧運項目，37歲的他稱下屆奧運已超齡，但欣喜其他拳手得以在大型舞台爭佳績，又承認自己餘下拳擊生涯不多，「希望身體仍許可情况下，打得幾多得幾多」。