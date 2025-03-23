咸美頓揚威中國站衝刺賽 取加盟法拉利車隊首勝

皮亞斯齊正賽排頭位

曾六度在上海站稱霸的咸美頓，昨先於衝刺賽由頭放到尾，以接近7秒拋離麥拿侖車手皮亞斯齊衝線，取得轉投法拉利車隊後首個冠軍及為自己於車手榜進帳8分。不過其後上演的排位賽，皮亞斯齊以1分30.64秒的最快圈速，刷新咸美頓於前日在衝刺賽排位賽創造的上海站紀錄，並力壓平治車手羅素及其隊友諾利斯，取得職業生涯首次排頭位出賽；咸美頓則排第5位。

40歲的咸美頓今季離開效力12年的平治車隊，轉投法拉利爭一洗頹風，不過「黑帝」似未完全融合新車性能，上周澳洲站只得第10名，引來不少輿論質疑他已今非昔比。咸美頓對此嗤之以鼻道：「那些猶如『吠叫』的批評根本一無所知。很多人低估了加盟一支新車隊所要面對的困難，如何加強與車隊之間溝通理解，並非一朝一夕可做到。老實說在墨爾本時我對戰車真的有點不舒服，但是經過工程師等幕後團隊努力，為戰車作出不少細節調整，今（昨）日感覺很『爽』！」