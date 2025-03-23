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體育

意大利勢變陣迎德國 東拿利腳風順信可逆轉

【明報專訊】歐洲國家聯賽A組明晨上演4場8強次回合。過去3屆冠軍法國、葡萄牙、西班牙隊及兩屆季軍意大利隊，均未能於首回合取得領先優勢，當中首回合主場遭德國逆轉反勝的意大利，更有阿仙奴後衛卡拉科利膝傷退隊，除了要變陣出擊，惟望近期大勇的紐卡素中場辛度東拿利續建奇功。

葡軍回師主場鬥丹麥

干拿迪恐貶法國後備

意大利首回合主場雖有東拿利開賽9分鐘先開紀錄，但下半場兩度失守落後德國1：2。比賽末段退下火線的阿仙奴左閘卡拉科利，證實左膝外側韌帶輕微扭傷，預計最少養傷2至3周。意大利傳媒估計，主帥史巴列堤將以拿玻里守將布安基奧奴頂替卡拉科利，上場後備登場表現搶眼的丹尼爾馬甸尼亦有望正選攻堅。儘管首回合反勝為敗，走出賭波陰霾的東拿利延續替紐卡素勇奪英格蘭聯賽盃的神勇腳風，入球之餘亦於中場穿針引線，傳球成功率高達93%。他深信意軍晉級未絕望，「我們首回合確有做得不夠好的地方，但只要我們加強決心及決斷力，若在次回合作客盡早取得入球，形勢將截然不同」。

德國對意大利的同線4強對手將是丹麥對葡萄牙隊的勝方。丹麥首回合主場1：0險勝首屆冠軍葡萄牙，後者主帥馬天尼斯賽後怒言是葡軍近年國際賽表現最差一役，回師主場必須重奪控球在腳。

另邊廂法國隊首回合作客0：2落後克羅地亞隊，主帥迪甘斯明言變陣求勝，上仗連番犯錯的利物浦中堅伊巴希馬干拿迪或被貶後備；同線的荷蘭隊首回合主場末段10人應戰下，遭西班牙隊補時逼和2：2，是役作客將有阿積士中堅佐利爾夏圖領紅停賽。

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