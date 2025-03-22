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體育

塞爾特人勢以474億易手 料成北美最大體育特許經營權交易

【明報專訊】上屆NBA總冠軍波士頓塞爾特人前晚據報將以61億美元（約474億港元）易手，Symphony Technology Group聯合創辦人Bill Chisholm領導的財團已同意從Wyc Grousebeck手中收購球隊，勢將成為北美洲最大體育特許經營權出售的交易。

塞爾特人在上屆NBA總決賽以總場數4：1挫達拉斯獨行俠，相隔16年後重奪冠軍，而今屆常規賽「綠軍」亦以50勝19負暫排東岸次位。

超前年NFL華盛頓指揮官叫價

直至前晚，據報美國商人Bill Chisholm將以61億美元收購球隊的控股權，若交易在今夏獲得NBA理事會批准，將打破史上北美體育隊的最高售價，超越2023年NFL球隊華盛頓指揮官賣盤的60.5億美元。Bill Chisholm其後發聲明指出：「我一生都是塞爾特人的死忠粉絲，明白球隊對波士頓這座城市的重要性，這支球隊在社區中扮演的角色與美國其他任何城市都不同。作為領導者需對波士頓市民負責，我願意接受這挑戰。」

居里摔傷勇士照破速龍

迪羅辛抵2.5萬分里程帝王仍負公牛

賽事方面，金州勇士昨在NBA常規賽雖在中段有攻入17分的主將「咖喱仔」史堤芬居里摔倒受傷退下火線，但憑主力前鋒占美畢拿貢獻「三雙」16分、11個籃板及12次助攻下，主場以117：114險勝多倫多速龍。薩克拉門托帝王則雖有前鋒迪羅辛轟下生涯第2.5萬分，但仍主場以116：128不敵芝加哥公牛。

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