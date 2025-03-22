法國葡萄牙歐國聯吞蛋 麥巴比C朗食白果 8強首回合負克國丹麥

前屆盟主法國隊出征克羅地亞隊有箭頭基利安麥巴比復出掛帥，伙拍奧士文尼迪比利及高路梅安尼攻堅。26分鐘，克羅地亞的36歲翼鋒比列錫先傳中予前鋒布迪美亞頂入，後於36分鐘於右路K角位第一時間射彈地波遠柱而入，助「格仔兵」以兩球領前上半場。力圖反撲的法國下半場先後有5個調動，卻仍無法破蛋，終淨負兩球而回，次回合將在下周一凌晨舉行。法國教練迪甘斯說：「己隊上半場的表現在水平以下，我們下仗須竭盡所能扭轉敗局。」他又指此役6射4中的麥巴比「看來處於佳態，明顯當『弗』」。

海倫建功 仿C朗慶祝動作

同日丹麥憑海倫在78分鐘一箭定江山，主場以1：0擊退首屆歐國聯冠軍葡萄牙，而該名日前在英超破入球荒的曼聯前鋒在建功後，以亦曾兩度曾效力「紅魔」的40歲敵鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）的招牌式入球方式慶祝。海倫說：「我這仗與我的偶像和世上最佳球員（指C朗）對賽。我的舉措並非嘲笑他。我時常說他對我的職業足球生涯有着深遠影響。」

此外，西班牙憑鋒將尼高拉斯威廉斯早段先拔頭籌，但被荷蘭前鋒加普及中場雷恩達斯分別在28和46分鐘建功反超前。「橙軍」於81分鐘有後衛佐利爾夏圖因粗野攔截對手領紅，「鬥牛軍」隨即換入中場米基爾馬連奴，結果這名阿仙奴中場在補時扳平2：2完場。意大利隊雖藉中場辛度東拿利在開賽9分鐘開紀錄，卻被德國隊右閘甘美治分別在49和76分鐘，助攻前鋒基連甸斯特及復出國際賽的中場哥列斯卡，主場以1：2反負。

高圖爾斯復出比利時失3球

另有門將泰拔高圖爾斯復出把關的比利時隊，在升及降班附加賽首回合於中立場「作客」負烏克蘭1：3；蘇格蘭隊在中場麥湯米尼建功，作客以1：0挫希臘隊。其餘兩場賽果土耳其隊主場3：1勝匈牙利隊，以及奧地利隊主場1：1和塞爾維亞隊。