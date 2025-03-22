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體育

黃澤林取ATP千分級正賽首勝寫港隊歷史 淘汰高百位對手 晉次圈鬥種子球手舒爾頓

【明報專訊】港隊星將黃澤林（Coleman）在今屆邁阿密網球公開賽首獲外卡身分直入正賽，20歲的他昨在男單首圈亮相，並以盤數2：0擊敗德國籍好手艾特馬亞，殺入次圈之餘，亦成為史上首名在ATP千分級世界巡迴賽取得正式賽事勝利的香港網球手。

現時世界排名第182位的香港網壇「一哥」黃澤林，上屆初戰邁阿密公開賽成人組並由外圍賽起戰至男單首圈止步。今屆他獲賽會發出外卡得以直入正賽，昨於首圈面對世界排名第82位的26歲德國隊「三哥」艾特馬亞，首盤與對方頭9局皆互保發球局後，在關鍵的第10局打成15：15後連取3分，並首度打破對方發球局，最終先贏一盤6：4。

次盤戰至第3局，黃澤林一度面臨4個破發分，但他隨即連取致勝分及打出一記發球直接得分（Ace），終戰至刁時反勝力保不失之餘，更於隨後一局再度破發，拉開局數3：1。

雙方其後互保發球局下，黃澤林再贏一盤6：3，以直落兩盤擊敗排名較自己高100位的艾特馬亞，次圈將面對世界排名第14位的13號種子22歲美籍星將舒爾頓。另一方面，巴西籍新星祖奧方辛卡以局數2：0勝美籍的錢亮拿，國家隊的吳易昺則以0：2不敵意大利籍的阿蘭迪。

莎芭倫卡柏奧莉妮鄭欽文過頭關

女單次圈方面，一姐白俄羅斯籍的莎芭倫卡、6號種子意籍的柏奧莉妮、9號種子國家隊的鄭欽文及日本籍名將大坂直美等，均以2：0淘汰對手晉級次圈。另值得提及是，3號種子美籍的嘉奧芙以兩盤6：0大勝曾在2020年揚威澳網的同胞基蓮。

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