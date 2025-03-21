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體育

杜曹首領英格蘭先迎世界盃外圍賽 重召軒達臣稱天生贏家 隊友讚爭勝心強

【明報專訊】英格蘭隊新帥杜曹領軍首擊，將於明晨世界盃歐洲區外圍賽K組主場對阿爾巴尼亞隊。對於重召34歲老將佐敦軒達臣，除了杜曹投下信心一票認為可改變球隊氛圍，其「三獅軍團」隊友也讚這名利物浦前隊長有強烈爭勝心，是推動隊友的領袖。

英格蘭vs.阿爾巴尼亞 UEFA.tv 明晨03：45直播

英格蘭隊本月國際賽周迎世盃外歐洲區K組首兩仗，明晨及下周二均在溫布萊球場迎戰阿爾巴尼亞及拉脫維亞隊，並是1月上任的51歲德國籍主帥杜曹領軍首擊。首份26人大軍名單中，包括重召闊別國家隊逾一年、由曼聯借至阿士東維拉的前鋒拉舒福特，以及現效力阿積士的中場佐敦軒達臣。

杜曹賽前形容，軒達臣是將球隊變得不一樣的「黏合劑」，透露原本未有計劃徵召對方，「我和職球員交流後改變了主意，他擁有出色個性和品格，是屢獲成功的贏家。他往往是令球隊變得特別的關鍵」。這名34歲老將曾為英軍上陣81場，但自2023年11月就未獲徵召，不過他今季為阿積士上陣39場30次正選，貢獻6次助攻，帶領球隊在荷甲暫列榜首領先6分。英軍門將比克福特也稱，軒達臣的心態可感染隊友，「軒達臣擁有強烈求勝心，他也是個領袖，能推動隊友提高訓練標準，打造更好訓練氣氛」。

迎阿爾巴尼亞防線排陣惹關注 3新丁準備就緒

杜曹曾執教拜仁慕尼黑、車路士及巴黎聖日耳門等豪門，今次簽約英格蘭隊一年半，將起用3中堅還是4後衛陣式備受外界關注。獲補選的諾定咸森林中場基比斯韋特則透露，杜曹在首次球隊會議上，曾發表一段富情感的演講辭激勵球員，強調他任內唯一目標，就是要贏明年世界盃冠軍。

今次大軍有3人首度入選，包括剛在英格蘭聯賽盃決賽建功替紐卡素首奪冠、32歲長人後衛丹般恩，他賽前稱已放下冠軍喜悅，將注意力集中在國家隊，「我不是來做啦啦隊，我會爭取上陣機會」。

其餘賽事方面，爭取連續3屆躋身世界盃決賽周的波蘭隊，明晨將於G組首輪主場迎戰立陶宛隊。

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