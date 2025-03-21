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體育

騎士敗走帝王季內兩度三連敗 總成績跌第2落後雷霆

【明報專訊】東岸一哥克里夫蘭騎士昨於NBA常規賽，作客以119：123不敵有7人得分上雙的薩克拉門托帝王，今季第2次三連敗，總成績被西岸一哥奧克拉荷馬雷霆壓過。另聖安東尼奧馬刺前鋒馬穆基拿舒維昨上陣19分鐘便攻入34分，寫下聯盟史上單場上陣不足20分鐘的最高得分紀錄。

騎士昨仗手握9分優勢完半場，不過帝王於第3節全隊手感火熱，單節攻下43分一舉反超兩分進入末節，最終雙方拉鋸至末段，帝王以4分力克騎士，亦令這支東岸一哥今季第2次吞下三連敗，賽後雖以56勝13負續在東岸獨佔鰲頭，領先次席的波士頓塞爾特人6場勝差，但遭同日贏波的西岸一哥雷霆以57勝12負壓過，在總成績跌至次席。

馬刺前鋒不足20分鐘轟34分寫歷史

另外，馬刺同日在主場以120：105擊敗紐約人，其中後備前鋒馬穆基拿舒維上陣19分26秒便攻入全場最高34分成為贏波奇兵，而這名格魯吉亞國手更因此成為NBA史上上陣不足20分鐘的最高得分紀錄，同時亦是歷來第4名球員在20分鐘內取「30+」，以及第4名在單場比賽中投籃命中率逾90%之餘，三分及罰球命中率皆百分百的球員。

至於洛杉磯湖人球星盧卡當錫昨獨取31分，領續有勒邦占士缺陣的「紫金軍團」在主場以120：108挫有雙星約基治及查美梅利同避戰的丹佛金塊，個人NBA生涯亦迎來200次單場「30+」里程碑。

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