港足決選24將征獅城 伍瑋謙米高入圍 黃皓雋落選

霍啟山避談曼聯5月底訪港

相比友賽決選23人，港足主教練韋斯活今次召入一直有隨隊操練的冠忠南區門將伍瑋謙，以及正隨港足U22到緬甸友賽的前鋒米高，他日前在0：0悶和緬甸隊一仗後備上陣約20分鐘，預計明午再鬥緬甸後將直接前往新加坡報到；有傷在身的傑志入籍翼鋒祖連奴仍在名單，而友賽大軍中只有效力中超球隊青島海牛的翼鋒黃皓雋落選。

此外，中國香港足球總會昨晚在九龍灣一間酒樓宴會廳舉行周年大會，匯報港足過去一年取得的成績。對於有傳英超球隊曼聯將於5月30日在香港大球場友賽港足，並非在啟德體育園主場館舉行。足總主席霍啟山會後被問到此事時，僅回應現仍在程序階段未有消息可公布，只提及比賽場地是由主辦方自行決定；至於港足6月10日亞盃外主場對印度隊又會否在啟德主場館舉行，霍啟山稱仍在跟啟德體育園方磋商。

另外，港超榜首球隊東方宣布，重簽已傷癒及自由身的34歲入籍前鋒洛迪古斯，將披99號球衣，最快有望明晚6時賽馬會菁英盃A組最後一輪對傑志上陣。