國足背水戰征沙特 巴西及時歸化兵添實力 近28年十度交手8次不勝

日本挫巴林即出線世盃決賽周

日本及澳洲隊於C組6戰分以16分和7分排第1、2位，分別領前依次排第3至6位的同得6分球隊印尼、沙特阿拉伯、巴林和國足10分和1分，故若「藍武士」今輪在主場擊退巴林，便可成為首支提早出線世界盃決賽周的亞洲球隊，而印尼及國足等4軍此輪稍有閃失便會失去出線主導權。惟C組最終以第3或4名衝線的球隊仍可參加第4圈6強兩個分組賽，續角逐兩個出線席位。

國足在C組首3輪連敗後連挫印尼和巴林，雖上輪主場負日本1：3，但已追至與印尼等3隊同分，是以是次出征沙特已成背水之戰。國足27將已於周初由阿聯酋的迪拜抵埗沙特首都利雅得，此役有在世盃外獨取5球的最佳射手武磊及中堅朱辰傑因傷缺陣，另值留意的是，效力北京國安的30歲巴西裔球員塞爾吉尼奧完成歸化手續，首獲徵召的他有望在其明晨的「地標」戰增強國足的中場實力。

同日在B組領前的韓國和伊拉克隊若在主場挫阿曼及科威特隊，而A組伊朗及烏茲別克隊又分別擊退客軍阿聯酋和吉爾吉斯隊，該4隊便可在直接出線世盃決賽周上處於甚為有利的優勢。