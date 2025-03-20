吳鏵昇落選濠江大軍 年初領特區護照仍無望當本地球員

來港7年征港甲 任職物理治療

司職右閘的吳鏵昇在澳門長大，2017年在時任澳門隊香港主帥陳曉明轉介下來港升讀香港理工大學，同時以外援身分征戰港甲聯賽。已符合居港滿7年的條件的他，今年初成為香港永久居民並領取香港特區護照。他透露在今年1月轉會窗，打算從前球會永義地產轉投南華，並以本地球員身分註冊，最終卻未能成事，「因已代表澳門隊超過5次，不符合代表港足資格，未能成為本地球員。這確實有點可惜，若成為本地球員即使踢不到職業（港超），仍可以踢港甲較高水平的球會。現在港甲多了聘用職業外援，若我維持外援身分，恐怕遲早被淘汰，唯有見步行步操弗啲」。

成為本地球員一事告吹後，吳鏵昇下半季新東家換成佳聯元朗。大學畢業後在港從事物理治療工作的他，稱澳門主帥郭嘉諾向其說因在球會上陣不足，加上未有返澳出席練習，故落選是次友賽港足名單，對此直言可惜，「在澳門、香港的朋友都以為我會入選，想入場支持我，無奈最終沒入選。不過教練決定有他的理由，他又說會一路留意我的狀態，看看6月國際賽期會否重新入選」。