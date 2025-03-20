港足贈澳門兩蛋 國際賽七連勝 鐘樂安李小恆開齋 迎亞盃外征新加坡

韋斯活滿意不失球 讚澳門有備而戰

港足相隔3個月再度主場出擊，昨仗正選保留葉鴻輝、費蘭度、安永佳等常規主力。至於效力中超山東泰山的翼鋒李小恆則在國際賽「地標」擔正。港足牌面和形勢雖明顯佔優，惟客軍左翼楊力衡早段頻考驗港足防線，先在4分鐘近門撞射，僅被葉鴻輝撲出底線；11分鐘傳中予彭梓亨撞射斜出。港足戰至27分鐘黃威開出角球，由鐘樂安力壓守衛門前撞入打開紀錄，取其首個國際賽入球；40分鐘艾華頓乖巧扭過澳門後衛，再橫傳予李小恆輕鬆撞入，後者A級賽處子戰即建功。助港足半場領先2：0。

港足下半場一舉作出4個調動，包括換入兩名中超兵茹子楠及孫銘謙，以及兩名入籍兵史提芬彭利拿及艾華，並續進逼澳門防線，但多次被敵軍門將何文輝力挽狂瀾，其中艾華在48分鐘右路傳中，黃威迎頂遭何文輝飛身撲出。澳門隊59分鐘由張海山轉身抽射，被葉鴻輝托出。港足尾段再有余在言左路切射和史提芬彭利拿勁射，均再被何文輝接實和撲走，終維持上半場2：0勝局。

郭嘉諾享受首倒戈港足

港足主教練韋斯活賽後滿意有16名球員得到上陣時間及沒有受傷，亦讚澳門做足功課應戰，球隊得到很好鍛煉，歸功全隊努力才取得七連勝，「我們有14次射門8次中龍，足以入4、5球，但對方門將作出多次精彩撲救，最終只入兩球。我必須讚揚對手，球隊要為入球付出很大努力，也滿意保持不失球」。大港腳首戰即取入球的李小恆，希望藉國際賽提升狀態，回到中超球會山東泰山能爭取上陣機會。港足明早出發到新加坡備戰亞盃外。

澳門主教練郭嘉諾賽後為球員表現感驕傲，「我們有攻勢，最緊要不可抱輸少當贏心態，這場壓迫成功率很高，由守轉攻效率不錯，失球可避免但士氣好，是澳門隊新開始」。首次倒戈港足，郭嘉諾稱「有些不想比賽完」，「我好享受這一刻，希望澳門足球逐場進步，同時希望香港足球刷新高位」。

冀《足球女將》推動球迷入場

昨仗多名真人騷《足球女將》參賽者入場支持，有份參與節目的郭嘉諾說：「經過這節目多了人談論足球，最好回應就是入場睇波，希望也可成為香港球迷入場其一原因。」他以香港球迷身分，希望港足主帥續用更多本地球員，踢出風格替港足再晉亞洲盃決賽周。