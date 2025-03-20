體壇快訊：楊楊配瑞士賽過頭關

謝咏霖F3首戰18位完成

18歲中國籍小將謝咏霖日前在澳洲墨爾本完成世界三級方程式（F3）賽車首戰，其中在衝刺賽超前9個名次下以第16名衝線，翌日他再出戰共25圈的正賽，當日落起大雨致賽道濕滑，但仍取得第18名完賽。為準備下月中巴林站賽事，他將於下周三起到當地進行為期3天的測試。

巴赫離任盼體育政治中立

去年宣布任期屆滿後將卸任的國際奧委會（IOC）主席巴赫，前日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時說：「體育必須保持政治中立，否則我們就無法完成讓全世界團結起來的使命。」年屆71歲的巴赫將完成合共12年任期，其間他曾面對全球新冠疫情、俄羅斯的興奮劑醜聞等挑戰。

大坂直美邁賽反勝晉次圈

日本籍名將大坂直美昨在邁阿密網球公開賽女單首圈，需與烏克蘭籍球手施達露杜絲娃激戰近兩個半小時，才以3：6、6：4、6：3反敗為勝，而兩屆溫網冠軍捷克籍的姬維杜娃則以4：6、5：7不敵美籍的基蓮，與被捷克籍好手施妮雅高娃淘汰的國家隊球手袁悅無緣次圈。

居里休戰無阻勇士獵「鹿」

金州勇士昨在NBA常規賽雖有主將「咖喱仔」史堤芬居里倦勤缺陣，但藉占美畢拿貢獻「準三雙」的24分、8個籃板及10次助攻下主場以104：93挫密爾沃基公鹿。東岸「一哥」克里夫蘭騎士則作客以119：132反負有「壽星仔」中鋒蘇巴錫交出28分及20個籃板的洛杉磯快艇，吞兩連敗。