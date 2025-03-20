劉慕裳偕訓練拍檔推空手道主題腕表

劉慕裳與托理斯獲陀飛輪腕錶製造商萬希泉邀請，合作推出兩款空手道主題腕表。Grace的款式設計加入不少個人元素，如表盤外圍有代表道場的木紋雕刻、天秤圖案代表她的星座等。

放鬆心情爭亞洲賽三連冠

劉慕裳透露，去年下半年商討這次商業合作時，要求與同在2020東京奧運個人形獲銅牌的多年訓練拍檔托理斯聯乘，「如果要講我的故事，是不可以遺漏他，最後出了兩款腕表」。

Grace下月K1超聯開羅站後，緊接兩大目標為5月底爭亞洲賽三連冠，以及11月世界賽。她提及1月在巴黎站不敵日籍「世二」尾野真步居亞並無減弱信心，過程中調整策略亦克服一些恐懼，最終今次擊敗對方奪冠，「自覺打得比之前好，我不是說不想取這面金牌，只是追求自我進步更重要，我最終目標是世界賽」。她提及「香港劍神」張家朗說過已創歷史後可放鬆心情比賽，自己也嘗試享受比賽，「開始發現自己比賽時都可以輕鬆心情，今季超聯試不同策略，等大賽時有更多參考」。