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體育

港男七欖自信衛冕銀劍 李卡度接棒姚錦成 認正適應角色轉變

【明報專訊】香港國際七人欖球賽下周五起一連3日首次移師啟德體育園主場館舉行，中國香港男子七欖代表隊力爭衛冕Melrose銀劍賽，昨早在香港體育學院公開操練。兩名華將李卡度與房傑鋒均對再次奪冠充滿信心，前者更揚言：「希望我們奪得屬於自己的劍，在煞科日可以揮劍啦！」

香港七欖繼去年後今屆再設Melrose銀劍賽，衛冕男子冠軍的港隊將在下周五晚上7時07分先鬥國家隊，翌日下午3時06分迎戰「宿敵」日本隊，排名首兩名球隊將晉身煞科日下午4時16分舉行的決賽。

港隊本月初在南非開普敦戰畢兩站世界七欖挑戰者系列賽，分別以第9、10名完賽，總排名也未能打入前8名，無緣躋身第3站賽事。李卡度及房傑鋒坦言雖部分比賽僅以兩分落敗，但承認球隊未能把握關鍵機會同時出現小失誤。

房傑鋒指更多球迷入場助提升心理

對於爭取連續兩年贏得銀劍賽，上屆曾達陣建功的房傑鋒充滿信心，「從來沒有懷疑隊友，策略上只是打回自己擅長的東西，啟德場有更多香港球迷入場支持，會有助我們提升心理狀態」。

港隊名將姚錦成去年七欖宣布終於正式退役後，其角色由李卡度接棒，他昨早因膝頭舊患而沒參與對抗訓練，但他在場邊觀察時不忘笑說：「大家不提，我都不覺得成哥不在場！」李卡度承諾目前仍在適應自己角色轉變，「除了準備自己，我還需要有能力幫助其他人。成哥在這方面是做得很好，他有時候會督促我，因為我也不會每天都做到100%努力」。

謝斯域治稱明練習後決選13人

現時隊中出現不少華將新面孔，被問到會否在出賽名單選擇他們入隊，男子隊教練謝斯域治（Peter Jericevich）透露完成昨早艱苦訓練後，將於明日再有另一次訓練，屆時會選出最好的13名球員參賽。去年夏天接替禾獲特成為港隊新任隊長的蔡紀駿形容，在啟德新場地比賽是額外動力，「每年只有一次香港七欖，亦只有一次機會在主場觀眾面前比賽，所以每個球員都顯得很興奮。雖然我暫時只入場看過空無一人的南看台，但已預料到時球迷將會非常狂熱」。

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