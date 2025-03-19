跨欄雙星膺田總年度最佳 偕呂麗瑤獲獎 張紹衡盼年內破港績

頒獎禮分男、女子公開組及青年組，由上年度田總註冊教練、裁判及運動員於網上投票；最後由遴選委員會在各組別中選出最多6名得獎運動員，各組別總分數最高的當選「最佳運動員」，其餘則獲頒「傑出運動員」獎項。

文化體育及旅遊局長羅淑佩昨現身向運動員頒發獎項。男子最佳運動員由跨欄選手張紹衡力壓巴黎奧運100米代表刁俊稀等人，首度贏得成年組最佳。曾當選2020至22年青年組最佳運動員的張紹衡，去年創下13.77秒的110米欄的個人最佳成績（PB）兼港將去年最快時間。他直言在競爭激烈下得獎感意外，今年目標追趕師兄陳仲泓的13.74秒港績。

至於繼2018年再當選女子公開組最佳運動員的呂麗瑤，因正於美國受訓缺席頒獎禮。對於跨欄港將包辦男、女最佳，張紹衡形容是一大鼓舞，「香港跨欄一點也不輸蝕予亞洲或世界任何地方，會努力追趕甚至超越不同運動員。正如在美國的呂麗瑤一樣，大家都朝向更高、更遠的目標進發」。

吳君浩賈慧妍獲選青年組最佳

田總今屆破例向9名青年組男將頒發傑出運動員獎項，並由去年歷史性跑入世青賽200米決賽的吳君浩成為最佳運動員。去年以20.92秒創下200米港績的他表示今年放眼在5月亞洲賽和11月粵港澳全運躋身200米決賽；紀錄方面除了希望突破200米港績，也希望趁最後一年青年組衝擊由黎振浩和陳一樂以10.38秒並列的U20港青紀錄。至於女子青年組最佳運動員，由跳遠女將賈慧妍奪得。