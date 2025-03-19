明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港女七欖放眼啟德奪銀劍 遇泰國哈薩克 高香慧信經驗有助制敵

【明報專訊】香港國際七人欖球賽下周五起一連3日首度移師啟德體育園主場館舉行，將出戰Melrose銀劍賽的中國香港女子七欖代表隊昨在體院公開操練。一班港將同稱期待在啟德演處女作，教練魏翊軍則明言球隊會以奪冠為目標。

世界七欖系列賽取消外圍賽制度後，香港國際七欖賽連續兩屆設銀劍賽，安排亞洲球隊與東道主港隊較量。港女隊下周五傍晚6時22分先對哈薩克隊，翌日下午2時06分鬥泰國隊。3支球隊互撼後，排名前二將晉身煞科日下午3時47分舉行的決賽。

港隊本月初曾赴南非開普敦出戰兩站世界七欖挑戰者系列賽，其中女隊兩站均在12隊中排名第10。去年10月晉升為隊長之一的陳穎，次站頭部被撞出現輕微腦震盪，昨未參與對抗訓練；她表示身體已無大礙，深信球隊經過南非之行有所成長，「我們整體發揮很好，只是第2站有點欠運未能出線8強，但我們從中學習從低處反彈，以及在重要關頭抓緊機會」。

莊嘉欣期待啟德亮相盼「多次達陣」

港女隊去年在銀劍賽小組賽連挫中國國家隊和泰國隊，卻在決賽遭國家隊報卻敗仇，飲恨得亞軍。對於今屆對手泰國及哈薩克隊，另一隊長高香慧形容是亞巡賽老對手，「我們有不少對賽經驗，只需專注於自己的打法，確保屆時能應用在比賽上，把握我們擁有的機會，並不斷壓制對手」。

今屆香港國際七欖賽從香港大球場移師可容納5萬人的啟德主場館。去年曾在大球場達陣的莊嘉欣，希望在新場地為球迷留下好印象，並稱在眾目睽睽之下動力勝過壓力，「希望能達多幾次陣！往屆每當努力跑完進攻或攔截成功，除了自己開心也感受到觀眾的熱烈氣氛。很投入在比賽當中，歡呼聲來到時便好好享受」。莊嘉欣在南非同樣遭逢腦震盪，她表示已逐步回復正常操練，相信無礙主場出戰。

魏翊軍調整方針準備全運

港隊將於下周日公布13人出賽名單。女隊教練魏翊軍明言球隊要收復去年失地，在啟德高舉銀劍。他承認球隊早前在世界挑戰者系列賽未能打入系列賽前8名略感失望，但已調整今年方針，為年底再於啟德主場出戰粵港澳全運會作準備。

上 / 下一篇新聞