港女七欖放眼啟德奪銀劍 遇泰國哈薩克 高香慧信經驗有助制敵

世界七欖系列賽取消外圍賽制度後，香港國際七欖賽連續兩屆設銀劍賽，安排亞洲球隊與東道主港隊較量。港女隊下周五傍晚6時22分先對哈薩克隊，翌日下午2時06分鬥泰國隊。3支球隊互撼後，排名前二將晉身煞科日下午3時47分舉行的決賽。

港隊本月初曾赴南非開普敦出戰兩站世界七欖挑戰者系列賽，其中女隊兩站均在12隊中排名第10。去年10月晉升為隊長之一的陳穎，次站頭部被撞出現輕微腦震盪，昨未參與對抗訓練；她表示身體已無大礙，深信球隊經過南非之行有所成長，「我們整體發揮很好，只是第2站有點欠運未能出線8強，但我們從中學習從低處反彈，以及在重要關頭抓緊機會」。

莊嘉欣期待啟德亮相盼「多次達陣」

港女隊去年在銀劍賽小組賽連挫中國國家隊和泰國隊，卻在決賽遭國家隊報卻敗仇，飲恨得亞軍。對於今屆對手泰國及哈薩克隊，另一隊長高香慧形容是亞巡賽老對手，「我們有不少對賽經驗，只需專注於自己的打法，確保屆時能應用在比賽上，把握我們擁有的機會，並不斷壓制對手」。

今屆香港國際七欖賽從香港大球場移師可容納5萬人的啟德主場館。去年曾在大球場達陣的莊嘉欣，希望在新場地為球迷留下好印象，並稱在眾目睽睽之下動力勝過壓力，「希望能達多幾次陣！往屆每當努力跑完進攻或攔截成功，除了自己開心也感受到觀眾的熱烈氣氛。很投入在比賽當中，歡呼聲來到時便好好享受」。莊嘉欣在南非同樣遭逢腦震盪，她表示已逐步回復正常操練，相信無礙主場出戰。

魏翊軍調整方針準備全運

港隊將於下周日公布13人出賽名單。女隊教練魏翊軍明言球隊要收復去年失地，在啟德高舉銀劍。他承認球隊早前在世界挑戰者系列賽未能打入系列賽前8名略感失望，但已調整今年方針，為年底再於啟德主場出戰粵港澳全運會作準備。