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體育
2025年3月19日星期三
港足旺角場友賽澳門備亞盃外 韋斯活預告輪換 陳肇鈞拒輕敵
郭嘉諾領澳門倒戈港足感光榮 冀敢於進攻爭入波
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體壇快訊：港將余穎童初戰英少年賽
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港女七欖放眼啟德奪銀劍 遇泰國哈薩克 高香慧信經驗有助制敵
跨欄雙星膺田總年度最佳 偕呂麗瑤獲獎 張紹衡盼年內破港績
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【明報專訊】（請看附圖）
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