安東尼奧車禍後首開腔「感受死亡咫尺之遙」

米查利安東尼奧接受英國廣播公司（BBC）專訪時，不諱言該次車禍令他有「死過翻生」的感覺，「那天天氣糟透了，既大風又大雨。我已想不起撞車當刻的詳細過程，只記得撞車後我的腹部感覺很差，全車都亂成一團。當你親歷其境，你才會真正感受到自己與死亡，可能只有咫尺之遙」。除了腿部粉碎性骨折外，安東尼奧也指出自己股骨也有4處斷裂，情况可謂「相當惡劣」。

提及其現時的復康過程，安東尼奧則指距離雙腿完全康復「仍需大約半年至一年」。不過與此同時，他已為之後重返綠茵場開始着手準備，「我現時一星期練足6日，為的就是希望盡早重返球會。傷癒後，我100%會在球場披甲上陣」。

曼聯季票加半成 球迷組織不滿

另一方面，財政狀况備受球迷關注的英超球會曼聯，繼早前大刀闊斧裁員近200人以節省開支後，日前又宣布將下季季票價格上調5%，並縮減長者門票優惠，僅凍結16歲以下的青少年門票費用。由「紅魔」球迷組成的曼聯球迷信託基金（MUST），其發言人直斥會方加價方案屬一意孤行，無視廣大球迷的反對聲音。