馬刺名宿保雲訪港現身ComplexCon

【明報專訊】曾協助聖安東尼奧馬刺三奪NBA總冠軍的名宿保雲，落實將訪港出席由本周五起一連三日於亞洲國際博覽館舉行的國際潮流盛事ComplexCon，同場還有NBA總冠軍獎盃供球迷打卡。
NBA總冠軍獎盃供球迷打卡
ComplexCon連續第2年於香港亞博舉辦亞洲站，今屆美國殿堂級音樂製作人Metro Boomin、韓國音樂人ZICO、韓國人氣女團NJZ（前稱NewJeans）及香港的MC Jin和陳凱詠（Jace）等歌手在音樂會演出外，場內亦有名人講座及韓國電競勁旅Gen.G出席表演賽等活動。其中NBA賽會亦將於場內的Hall 8 Booth C20 & C21設立NBA Zone專區，球迷不但可以一展球技，還有總冠軍獎盃供球迷打卡；而曾協助馬刺三奪NBA總冠軍、8次入選年度最佳防守陣容的「防守專家」保雲亦落實首度訪港現身ComplexCon，屆時將在專區內與球迷互動。
另外，費城76人昨證實球星保羅佐治因左膝及左腳肌肉傷患，將篤定無緣今季餘下NBA常規賽，歸期未定；而76人昨亦作客戰至加時以137：144不敵拿下七連捷的西岸二哥侯斯頓火箭，賽後23勝45負排東岸第13位，落後季後賽附加賽尾席的邁阿密熱火6場勝差。