馬刺名宿保雲訪港現身ComplexCon

NBA總冠軍獎盃供球迷打卡

ComplexCon連續第2年於香港亞博舉辦亞洲站，今屆美國殿堂級音樂製作人Metro Boomin、韓國音樂人ZICO、韓國人氣女團NJZ（前稱NewJeans）及香港的MC Jin和陳凱詠（Jace）等歌手在音樂會演出外，場內亦有名人講座及韓國電競勁旅Gen.G出席表演賽等活動。其中NBA賽會亦將於場內的Hall 8 Booth C20 & C21設立NBA Zone專區，球迷不但可以一展球技，還有總冠軍獎盃供球迷打卡；而曾協助馬刺三奪NBA總冠軍、8次入選年度最佳防守陣容的「防守專家」保雲亦落實首度訪港現身ComplexCon，屆時將在專區內與球迷互動。

另外，費城76人昨證實球星保羅佐治因左膝及左腳肌肉傷患，將篤定無緣今季餘下NBA常規賽，歸期未定；而76人昨亦作客戰至加時以137：144不敵拿下七連捷的西岸二哥侯斯頓火箭，賽後23勝45負排東岸第13位，落後季後賽附加賽尾席的邁阿密熱火6場勝差。