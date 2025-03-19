郭嘉諾領澳門倒戈港足感光榮 冀敢於進攻爭入波

去年11月接掌澳門隊的郭嘉諾透露，本月初已備戰，包括上周日到內地友賽中超深圳新鵬城預備組，並預計有超過100名球迷「過大海」入場支持，「上任一個多月調整踢法，經過4個月球員已熟習我的要求。澳門隊不只是『泊大巴』防守，我希望在旺角場製造更多攻勢，以進攻效率爭取入波」。這名45歲教頭有份參與最近播出的電視節目《足球女將》 ，他透露在半年前上任澳門主帥前拍攝，對球隊備戰無衝突。

3小將曾東方跟操 點名看好李政霖

澳門隊決選23人包括年初曾於港超球會東方跟操的小將梁智誠、蘇顯能，以及在東亞外對關島建功的李政霖。其中年僅19歲的新星李政霖稱很期待對港足，「我未試過在旺角場踢波，之前來過睇波，感受到香港球迷對足球的熱誠」。郭sir稱會用一至兩年培育小將們成為澳門隊正選，「李政霖是澳門隊的未來，應要成為下一個梁嘉恆」。